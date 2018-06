Det må søkes om St.Hans bålbrenning

Selv om nedbøren de siste dagene gjør det mulig å tenne St.Hans bål på lørdag, minner brannvesenet om at det er nødvendig å søke om godkjenning. Jon Børge Horneland i Molde Brann- og redningstjeneste sier at årsaken til at det må søkes er at de vil ha oversikt over hvor det brennes bål og for å sikre seg at det skjer på en sikker måte. Kommunenes hjemmesider har elektroniske søknadsskjema for tillatelse.