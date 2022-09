Det kan bli fleire bomstasjonar

Trafikktala på vegane i Ålesund viser at det kan bli aktuelt å vurdere bomstasjonar både ved Taftasundet og i Utvika. Dette kom fram på eit møte i styringsgruppa for bypakke Ålesund i dag. Biltrafikken har auka kraftig både på Ellingsøya, i Ellingsøytunnelen og på den smale vegen i Utvika. Nils Inge Romarheim i Statens vegvesen seier at initiativet til fleire bomstasjonar må kome frå den lokale styringsgruppa.