Det gamle styret skal vedta plan

Det blir det sittende styret i Helse Møre og Romsdal som skal vedta den omstridte utviklingsplanen for helseforetaket framover. Det skriver tk.no (krever innlogging). Det nye styret trer i kraft først 5. mars. Fire styremedlemmer er på valg. Kirsti Slotsvik har signalisert at hun ikke tar gjenvalg da hun har fått seg ny jobb som direktør for Jernbanedirektoratet.