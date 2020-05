Det blir Slinningsbål også i år

Det blir Slinningsbål i år også. Det skriv Sunnmørsposten. Ifølge avisa var bålgjengen redd for at dei ikkje kunne ha eit bål i år, men at dei no har fått godkjenning frå kommunen. Det blir derimot ikkje eit arrangement knytt til bålet og publikum blir oppfordra til å følge bålet frå båt eller på livesendinga.