Det blir lettare å søke om støtte

Nye retningslinjer for tilskot kan gi kulturlivet i Møre og Romsdal meir føreseieleg økonomi. Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding. Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal har nyleg vedteke nye retningslinjer for regionale festivalar og kulturarrangement. Med den nye ordninga kan fleire søke på eitt- og treårig tilskot. Det blir også lettare for festivalane og kulturarrangementa å søke.