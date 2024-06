Det beste driftsresultatet for Hareid Group

I 2023 leverte Hareid Group et driftsresultat på 66,1 millioner kroner. Dette er det beste driftsresultatet i konsernets historie. – Det er særlig gledelig at vi evner å forbedre lønnsomheten i et år med noe lavere omsetning sammenlignet med foregående år. Det viser vi har utviklet oss i rett retning og blitt mer effektive, sier konsernsjef Olav Haug Vikebakk.

Det er forventet god aktivitet i alle deler av konsernet i tiden fremover, med betydelig vekst i den maritime virksomheten de nærmeste årene.