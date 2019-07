Destinasjon Ålesund og Sunnmøre la ut denne posten på Facebook torsdag. Foto: Skjermdump fra Facebook

Destinasjon Ålesund og Sunnmøre delte torsdag et innlegg på Facebook der de promoterer utsikten over Geiranger med et bilde fra Flydalsjuvet. På bildet er det en person som har tatt seg forbi sperringene og hopper helt ute på kanten. Det liker ikke ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad.

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, likte ikke innlegget han har fått se bilde av fra Facebook. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Hvis de la det ut i et ubetenksomt øyeblikk så er det mulig å sette det på den kontoen og si at det er et overtramp. Men dersom dette blir brukt bevisst for å markedsføre Geiranger og omegn så er det stupid og ansvarsløst. Denne typen markedsføring vil jeg ha meg frabedt, sier han.

Vil ikke ha ulykker

Facebook-innlegget fra Destinasjonsselskapet kommer ei knapp uke etter at Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv gikk ut og advarte mot det de kaller galskap.Turister klatrer så langt ut på kanten de klarer for å få best mulig bilder. Dersom man skulle falle er det 150 meter ned til bakken.

Dette har blitt et vanlig syn ved Flydalsjuvet i Geiranger. Turister ser hvor langt ut på stupet de kan komme for å få tatt det optimale sommerbildet. Foto: Bjarne Eldevik

Ordføreren er vant til å se motivet på Facebook, men reagerer når det er seriøse aktører, som destinasjonsselskapet, som er kilden.

– Det er ingenting som er verre enn å oppleve en ulykke i Geiranger fordi enkelte ikke forstår eller kan å bruke naturen. Denne promoteringen er uansvarlig, og mangler respekt for naturen. Men jeg håper dette var et ubetenksomt øyeblikk med en dårlig vurdering og ikke noe annet, sier ordføreren.

Turistar går over sperringane og hoppar på kanten av Flydalsjuvet, for å få dei beste bileta. Du trenger javascript for å se video. Turistar går over sperringane og hoppar på kanten av Flydalsjuvet, for å få dei beste bileta.

– En glipp

Reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede, beklager at bildet ble lagt ut og sier at det var en glipp.

Tom Anker Skrede er reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Foto: Hans Olav Landsverk

– Det skulle aldri vært gjort.

Han sier at bildet lå ute i maks tjue minutter før det ble fjernet.

– Hvorfor ble det fjernet?

– Det er rett og slett fordi vi ønsker å vise bilder der folk er bak gjerdet. Der er nok fine muligheter til å ta bilder av Flydalsjuvet uten at man står utpå kanten.

Han vil heller ikke at folk skal forsere sperringene.

– Sperringene er satt opp for at man ikke skal gå utpå. Det håper vi folk respekterer. Det kan være sleipt, vind eller andre ting som kan gi veldig uheldige utfall.

– Det er en grunn til at sperringene er der

Operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal vil ikke uttale seg om Facebook-posten til destinasjonsselskapet. Hun sier på generelt grunnlag at det er en grunn til at det er satt opp gjerder ved Flydalsjuvet.

– Området er sperret. Det er for at folk ikke skal ferdes utenfor der, sier Tove Anita Asp.