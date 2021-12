Desse hadde mest i formue

Egil Giørtz frå Ålesund toppar lista over dei som har størst formue i Møre og Romsdal med over 559 millionar. Det viser skattelistene for 2020. Etter han kjem

Knut Trygve Flakk, Ålesund, 437,8 millionar kroner

Maria Lilly Flakk, Ålesund, 431,7 millionar kroner

Hege Sævik Rabben, Herøy, 374,5 millionar kroner

Njål Sævik, Herøy, 366 millionar kroner