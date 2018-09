Derfor oppleves fjellet Mannen som underholdning

– Jeg husker ikke når jeg begynte å følge med på Mannen og når interessen kom, men det er noe med det at et kjemperas nesten aldri skjer og nå har man muligheten til å se det direkte, sier Erik Reitan som bor i Bergen.

Erik Reitan fra Bergen syns det er fascinerende å følge med på om raset fra Mannen vil skje. Foto: Privat

Fredag ettermiddag toppet Mannen-sakene statistikken over de mest leste. Reitan er blant dem som følger nøye med.

– Under et møte på jobben hadde jeg streamen på i bakgrunnen. Jeg tror de andre også syns det var spennende, ler Reitan.

– Søker spenning i hverdagen

Professor ved NTNU, Soilikki Vettenranta, med spesialfelt innenfor katastrofenyheter og global mediegrafi mener det trygge samfunnet i Norge gjør at mange syns trusler utenfra kan virke både truende og spennende.

Professor Soilikki Vettenranta ved NTNU mener naturkatastrofer har mytiske elementer siden de er utenfor menneskelig kontroll. Foto: Nils Heldal / NTNU

– Forskningen viser at nyheter oppleves ikke utelukkende bare som informasjon, men de innebærer alltid et underholdningselement.

– Vi søker også spenning i hverdagen ved å se katastrofefilmer, slik som «Bølgen» og «Skjelvet». Jeg mener at dette er et velferdsfenomen. Mennesker som har opplevd krig og katastrofer har ikke behov for å sprite opp hverdagen med katastrofale bilder, sier Vettenranta.

Hun legger til at naturkatastrofer ofte har mytiske elementer siden de er utenfor menneskelig kontroll.

Se video fra da steinraset på mellom 1000–2000 kubikkmeter falt nedover fjellsiden, torsdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. Se video fra da steinraset på mellom 1000–2000 kubikkmeter falt nedover fjellsiden, torsdag ettermiddag.

Ventet på det perfekte bildet

Hobbyfotograf Vegard Lødøen fra Valldal har ventet på et Mannen-ras siden 2014. For han handler det om å få det perfekte bildet.

– Jeg har fulgt med på bevegelsene i fjellet, og tenkte at det ikke kommer til å komme noe ras før sokkelen svikter, sier Lødøen.

Bevegelsen i nedre del av det rasfarlige partiet Veslemannen måtte opp i 2 centimeter før han ville rykke ut. Det skjedde torsdag. Lødøen kjørte til Rauma og stilte seg opp med kamera.

Der fikk han tatt bilder av det største steinraset som har blitt registrert ved Mannen.

Lørdag ble farenivået ved fjellet nedgradert fra rødt til gult, og de evakuerte beboerne fikk flytte hjem igjen.

– Om bevegelsene i fjellet blir like store neste gang, kan det hende jeg tar meg en ny tur, sier Lødøen.

– Man venter og venter

For noen år siden var Erik Reitan på Svalbard og opplevde å se steinsprang 1–2 km unna. Nå følger han med på stream hver gang farenivået blir rødt ved Mannen.

Nå kan man sitte stille i stuen med en kopp kaffe og følge med. Erik Reitan

– Hva er det som er spennende med Mannen?

– Når det er på rødt nivå og man tror det er like før raset går så er det kjempespennende å se på. Man venter og venter, men så skjer det ikke noe og så sitter man bare der og ser på fjellveggen!