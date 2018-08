Denne plakaten provoserer Folkehelseinstituttet

Over hele landet har Bunnprisbutikkene kjørt et kampanjetilbud på flere varer til skolestart. Men en av varene på reklameplakatene har provosert flere av dem som jobber med barn og kosthold. Under oppfordringen «Fyll opp til skolestart», har butikkjeden plassert et bilde av Freias største sjokoladeplater.

Knut-Inge Klepp jobber hos Folkehelseinstituttet. Som direktør for området psykisk og fysisk helse, er han lite begeistret over oppfordringen fra Bunnpris.

Knut-Inge Kleppe mener oppfordringen fra Bunnpris bryter retningslinjene til bransjen. Foto: Folkehelseinstituttet

– I Norge har vi klare retningslinjer for å redusere markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. Denne skolestartkampanjen til Bunnpris-kjeden framstår som et klart brudd på disse retningslinjene, sier Klepp.

Han mener kampanjen bør klages inn for Matbransjens faglige utvalg, og at plakaten umiddelbart må trekkes tilbake.

– Ingen ting med skole å gjøre

Også kostholdsekspert hos Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Erik Arnesen, reagerer på reklamen.

Kostholdsekspert, Erik Arnesen, mener Bunnpris har bommet kraftig i sin annonsering. Foto: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

– Dette har ingen ting med skole å gjøre. Det har heller ikke noe med hverdag eller barn å gjøre, for den saks skyld. I verste fall fortrenger dette ordentlig skolemat, sier han.

– Ser at koblingen er uheldig

Markedsdirektør i Bunnpris, Anders Moe, mener deres butikker er opptatt av et riktig og balansert kosthold. Han viser til at skolestartkampanjen har et hovedfokus på langt sunnere produkter enn sjokoladeplater.

Markedsdirektør i Bunnpris, Anders Moe, trakk tilbake sjokoladedelen av skolekampanjen etter at NRK tok kontakt.

– Vi ser at materiellet som linker billig sjokolade til skolestart gir en uheldig kobling. Dette tar vi til etterretning, og vi kan bekrefte at nettannonsen allerede er fjernet, samt at butikkene har fått beskjed om å fjerne øvrig materiell som har dette uttrykket, sier Moe.