Onsdag talte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til Stortinget. Han ba blant annet Norge om å kutte støtten til selskaper som bidrar til det russiske krigsmaskineriet.

– De må ikke få motta utstyret de trenger som bidrar til å minelegge ukrainske havområder, sa presidenten.

Og som eksempel nevnte han selskapet fra Molde, Motus Techonolgy AS.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg tenkte dette kan vel ikke stemme? Det er en historisk tale til Stortinget, og at han tilfeldigvis plukket ut oss, et privat, lite selskap på Nordvestlandet. Det trodde jeg først ikke, før jeg fikk det bekreftet, sier direktør Kjell Hollen til NRK.

Det var Dagbladet som først omtalte saken. De skriver at de tok kontakt med Ukrainas ambassade i Norge for å få bekreftet hvilket selskap det dreier seg om, som da opplyste om at det er Motus Technology AS. Presidenten omtalte selskapet som «Motus Tech» i talen.

– Støtter ikke Russland

Hollen tror det er en tilfeldighet at akkurat deres selskap ble valgt ut, og avviser Zelenskyjs uttalelse om at de støtter Russland.

– Vi støtter selvfølgelig ikke Russland. Vi driver et selskap på helt vanlige, forretningsmessige vilkår. Før denne konflikten var det ikke uvanlig at norske selskap innenfor den maritime bransjen er involvert i prosjekt innenfor fiskeri i Russland. Det har vi også vært i to-tre år.

Han sier at de leverer kraner og håndteringsutstyr til båter som driver med fangst av krabber. Det er ett rederi i Russland de leverer til, men han vil ikke gå inn på hvilket selskap det er snakk om, eller detaljer i kontrakten.

Dagbladet spurte også Ukrainas ambassede i Norge om hvorfor akkurat Motus Techology ble nevnt.

– Kanskje var det bare et eksempel på et selskap som kan ha fortsatt samarbeid med russiske selskaper, svarer de i en e-post til Dagbladet.

– Kan ikke bryte kontrakten

Direktøren i Molde-selskapet forteller at de har stoppet alt av nysalg, men har en juridisk forpliktelse i saken.

– Vi har undersøkt med våre advokater. Siden vårt utstyr ikke er sanksjonert og siden kunden ikke er sanksjonert, har vi fått tilbakemelding på at vi ikke kan bryte kontrakten.

– Sånn vi har forstått reglene så langt, må vi fullføre den leveransen vi er kontraktfestet på, sier Hollen.