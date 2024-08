– Det er fantastisk. Vi har ventet på dette så lenge, nå skal vi endelig feire kjærligheten, sier Harlem Alexander til NRK.

Han er i Geiranger sammen med kjæresten Jan Thomas og er ikledd Østfold-bunad, slik gjestene er oppfordret til.

– Jeg tror det blir en grinefest, sier Harlem Alexander.

Gjestene er blitt bedt om å styre unna fargene rosa, sort og gull.

Også Lilli Bendriss gleder seg til bryllup og hyller brudeparet.

– Det er to herlige mennesker med sterk vilje som er den de er, og står for det. Hatten av for dem!

I går kveld var brudeparet og gjestene samlet til salsa-fest i Geiranger.

– Det var kjempestemning. Helt amazing, sier Bendriss.

Brudefølget kom sjøveien

Brudefølget ankom Geiranger sjøveien i går ettermiddag.

– Det blir veldig fint, vi gleder oss veldig, sa prinsesse Märtha Louise selv.

Brudeparet og prinsessens barn ble fraktet oppover de svingete veiene til Hotel Union i veteranbil og vinket og smilte til de fremmøtte.

Da hadde de startet den tre dager lange bryllupsfeiringe i Ålesund, der de hadde en «bli kjent-fest» torsdag kveld med temaet «sexy and cool».

Har kjørt timevis for å se brudeparet

Geiranger er klar til prinsessebryllup.

Inger Elise Kolstø fra Karmøy og Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord har kjørt i ti og en halv time for å få med seg den store begivenheten. De innrømmer at de ikke kjenner noen som er like engasjerte.

– Vi er så galne, eller glad, at vi reiser i alle kongelige begivenheter. Vi har vært i kongelige bryllup i Sverige, i England, og i Norge, sier Kolstø.