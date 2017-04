Pål Farstad kom inn på Stortinget gjennom det usikre utjevningsmandatet i 2013. Skal den plassen forsvares er Farstad forberedt på et maratonløp frem til september.

– Jeg har kondisjonen som skal til, og er ved god helse, sier Farstad.

For Venstre har det vært en tung vinter med flere dårlige målinger, og Farstad vedgår at han står fremfor en utfordring om han skal lykkes.

– Jeg må i større grad få fram at jeg har utgjort en forskjell.

I speptember kommer svaret

Hvilket parti og hvilke navn som skal havne i valgurnene er det du som avgjør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Om vel fem måneder er det valg, og kampen om velgerne er godt i gang. «Vinn eller forsvinn», heter det, og vinnerne får fortsette på Stortinget. Taperne må finne seg noe annet å gjøre.

Og selv om målingene har vært dårlige for Venstre utover vinteren ønsker ikke Farstad å tilhøre den siste kategorien. Men kampen for å beholde plassen å Stortingets Mørebenk blir tøff, også for partiets fremste mann i Møre og Romsdal.

– Det er et fast mandat jeg går for. Her i fylket mener jeg Venstre har et potensial til å oppnå sju til sju og en halv prosent. Det er innenfor rekkevidde. Men går ikke det så er det viktig at partiet har en posisjon som gir et utjevningsmandat.

Støttepartiet Venstre

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har i hovedsak støttet seg til Kristelig Folkeparti og Venstre siden de kom til makten. Og særlig forholdet til Frp smaker ille for mange i Venstre. Andre mener at Venstre har fått resultater som følge av støtten til regjeringen.

– Med den posisjonen vi har nå, har jeg hatt en mulighet til å prege politikken. Og den muligheten har vi trolig også i neste periode, sier Farstad.

– Min måte å jobbe på er mer det å sy sammen saker, og være mer opptatt av resultatene, enn å sjaue utad.

Olje og miljø

Venstre sier nei til oljeaktivitet i sårbare område utenfor kysten, og i helgen sa landsmøtet nei til å gjennomføre 24.konsesjonsrunde. Men Farstad tror ikke han vil bli oppfattet som en trussel mot norske arbeidsplasser, og mener Venstre skal klare å holde balansen mellom olje- og miljøpolitikk.

Venstres landsmøte var en festforestilling mente enkelte - et parti modent for nedleggelse, svarte en kommentator. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Venstre vil ikke skru av oljekranen over natten, for vi skal leve av olje i flere tiår til, understreker Farstad. Oljenæringen er viktig i Møre og Romsdal, og de arbeidsplassene skal vi ta vare på i lang tid fremover.

– På samme måte som arbeidsplassene i leverandørindustrien og den maritime næringen, og den balansen skal jeg klare å holde.

Nordmøre en utfordring

Sunnmøringen Farstad bor i Kristiansund, og vedgår at det er et spenningsmoment hva nordmørsvelgerne gjør.

– En regonliste, eller lokalliste om du vil, kan ødelegge for flere av oss. Sansynligheten for at slike lister når opp med representasjon på Stortinget er liten. Samtidig kan den sørge for at det er andre fra Nordmøre som heller ikke kommer inn.

– Men jeg tar utfordringen, og skal gjøre meg gjeldende i konkurranse med hvem som helst.