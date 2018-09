Den omkomne sendt til obduksjon

Den omkomne i brannen i Dalegata i Kristiansund i går er sendt til obduksjon ved St.Olavs hospital i Trondheim. Ein mann født på 50-talet blei ikkje gjort greie for, men politiet treng medisinske prøver for endeleg å slå fast identiteten. Etterforskingsleiar Robert Sagli seier teknikkarar førebels ikkje har kunna ta seg inn på brannstaden, men at dei mellom anna foretar vitneavhøyr.