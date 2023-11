Demonstrerte mot budsjettkutt

Onsdag kveld demonstrerte fleire friskular i Noreg mot forslaget om å skjære ned på statsstøtta til desse skulane. Regjeringa endra onsdag formiddag på kuttforslaget. Men representantane for friskulane meiner at endringa ikkje er nok. Dei hevdar at løyvingane til friskulane blir for små som følgje av forslaget. Bildet er frå lysdemonstrasjonen i Ålesund.