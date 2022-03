Demonstrerte i Søvika

Rundt 200 personar møtte opp torsdag kveld for å demonstrere mot grensejustering for to krinsar i Ålesund kommune. Politikarane vedtok førre veke at Haram skal få gå ut av Ålesund. Samstundes sende dei ein søknad for å la krinsane Vatne/Tennfjord og Søvik/Grytastranda bli igjen i storkommunen Ålesund.