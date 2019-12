Demonstrerte i Molde

Gruppa som protesterer mot dei føreslåtte auka ferjeprisane, demonstrerte utanfor rådhuset i Molde måndag. Det vart halde appellar og etterpå var det kortesje med bilar og tunge køyretøy til Fylkeshuset. Saka skal behandlast i Fylkestinget tysdag. Politikarane har møter måndag kveld for å finne ei løysing på korleis dei kan unngå å innføre ei tredje takstauke. Frå før er det vedteke at takstane skal auke to takstsoner. Kjelder NRK snakkar med, seier at ingenting er avgjort enno.