Demonstrerte for rettigheter

Over hele landet har folk demonstrert for assistanseordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fredag. I Møre og Romsdal var det demonstrasjon utenfor tinghuset i Ålesund. Noe av bakgrunnen for mobiliseringen er 19 år gamle Hannah Lunden som er lam og som saksøker staten, fordi hun mener hun ikke får den hjelpen hun har krav på.