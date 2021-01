Delvis sperret vei

Politiet melder at på fylkesvei 650 på Vaksvik har en semitrailer fått sleng på hengeren og truffet motgående bil. Veien er delvis sperret og politiet er på stedet for å dirigere, samt vurdere eventuelt brudd på vegtrafikkloven. Ingen personer er skadd, men en person er kjørt til legevakt for en sjekk.