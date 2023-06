Delvis byggestans i Ålesund

Fleire reinseanlegg i Ålesund innfrir ikkje reinsekrava, og Ålesund kan ikkje lenger godkjenne byggesaker som gir auka utslepp til ikkje-godkjende anlegg. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding.

Kommunedirektøren skriv i ei pressemelding at dette er svært dramatisk for ein utviklingskommune som Ålesund, og kommunen arbeider med tiltak som kan betre situasjonen både på kort og lang sikt. Det mest omfattande tiltaket er å få utsleppsløyve for Kongshaugen reinseanlegg.

– Vi jobbar med å finne løysningar. Dersom ein held framdrifta med Kongshaugen reinseanlegg og får utsleppsløyve på plass, kan kommunen søke om mellombels unntak frå byggestopp i områda som skal overførast dit, seier Arve Olav Bang, verksemdsleiar i vatn og avløp.

Byggesøknader som vil auke avløpsmengda frå eigedomar knytt til Larsgården, Breivika og Bingsa reinseanlegg vil ikkje bli godkjent.

Søknader som vil auke avløpa frå eigedomen knytt til Aspøy og Flisnes reinseanlegg må bli avklart i kvart enkelt tilfelle.