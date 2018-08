Delvis åpning på Fursetfjellet

E39 over Fursetfjellet er forstatt stengt for tunge biler på grunn av berging av vogntog. Personbiler og andre kjøretøy under 3,5 tonn kan nå passere ulykkesstedet. For tungbiler er det omkjøring via Torvikbukt og Kleive på blant annet fylkesveg 62, eller om Eide og Molde på fylkesveg 64.