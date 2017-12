Delte Venstre-ordførere

Tre av Venstres sju ordførere sier ja til lørdagens vedtak om at partiet skal gå i regjeringsforhandlinger. Tre sier nei, og én sitter på gjerdet, skriver Klassekampen. Venstre-ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande, sier til avisen at hun mener regjeringsdeltakelse kan gi gjennomslag for saker som Mørefelta og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Forhandlingene om en trepartiregjering starter på nyåret.