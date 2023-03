Delte om «lakseskatten»

Politikerne fra fylket er uenige om forslaget til «lakseskatten» som regjeringen la frem i går.

Forslaget er i tråd med det Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG foreslo som sin høringsuttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en pressemelding.

– Regjeringens forslag til beskatning av havbruksnæringa sikrer lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av overskuddet som skapes i oppdrettsnæringen, sier fylkesordfører Line Hatmosø Hoem (Ap).

– Vi mener dette både gir gode muligheter for utvikling av havbruksnæringa og sikrer velferdsstaten. Nå håper vi på et bredt forlik om havbruksskatten i Stortinget, sier fylkesvaraordfører Kristin Sørheim (Sp).

Pål Farstad, fylkestingsrepresentant for Venstre mener derimot at skatten hindrer utvikling.

– Ut fra innspillene som har kommet fra næringsorganisasjoner og kystkommuner burde regjeringen forstått at de er langt unna balansepunktet for hvor høyt skattetrykk som er akseptabelt før det går ut over investeringer. Havbruksskatten slik den legges fram for Stortinget fratar kystnæringslivet nye utviklingsmuligheter, skriver Farstad i en pressemelding.

Også FrP-leder Sylvi Listhaug er kritisk.

– Dette er et veldig dårlig forslag som kan true mange arbeidsplasser i Møre og Romsdal. FrP er mot å innføre grunnrentebeskatning for havbruk og kommer ikke til å inngå noe forlik i Stortinget, slik regjeringen inviterer til, sier Listhaug.