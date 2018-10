Delt om statsbudsjettet

Fylkesordfører Jon Aasen er glad for at regjeringa gir grønt lys til bygginga av E39 Betna-Stormyra. Men Aasen er ikke fornøyd med bevilgningene til fylkeskommunens egne veger og manglende kompensasjon for miljøkrav til ferger, og mener at staten også skulle ha gitt penger til dette.