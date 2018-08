Delkontrakt Helseplattformen

Seks selskap blir med videre i konkurransen om å levere tilgangssystemer i den nye pasientjournal-løsningen i Midt-Norge. Journalsystemet Helseplattformen er under utvikling i Midt-Norge, og skal sørge for at hver pasient skal ha én og samme journal uansett hvilken del av helsevesenet pasienten har kontakt med.

Det nye styringssystemet for behandling av identiteter og tilganger skal god informasjonsflyt, men også sikre personvernet.

De seks selskapene som er med videre er Atea, Capgemini Norge, DXC Technology, IBM og KPMG.

Når det gjelder hovedkontrakten på utviklinga av Helseplattformen, er det nå berre Epic Systems som står igjen. Her går det mot kontraktsunderskriving i første kvartal 2019.