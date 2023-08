Deler overgrepsvideo

Politiet fått en rekke tips om at videoer av et seksuelt overgrep mot et barn under 14 år blir delt, skriver rbnett. Overgrepet skjedde i Molde slutten av juli, og tre av de siktede er under den kriminelle lavalder, én er mindreårig, og én er over 18 år. Politiet oppfordrer personer som mottar videoer eller bilder fra hendelsen om å melde fra til dem.