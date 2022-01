Deler av gravplass under vatn

Deler av gravplassen på Hatlehol i Ålesund er i ferd med å bli oversvømt av vatn, etter at elva har gått over sine breidder. Ålesund kyrkjelege fellesråd arbeider no med å demme opp elva med sandsekkar for å leie vatnet unna. Dagleg leiar Sven Alexander Høgset Giske seier 4-5 gravplassar er berørt no. Han seier dei har folk i beredskap for å handtere situasjonen.