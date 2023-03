Deler av balkong falt ned

Politiet har fått melding om at deler av en balkong i Apotekergata i Ålesund sentrum har falt ned. En parkert bil har blitt truffet og fått skader, men ingen personer ble skadet på grunn av hendelsen, ifølge politiet.

– Vi er der, og har sperret av sånn at det ikke skal falle noe ned på noen, sier operasjonsleder Ragnvald Rasmussen.

Rasmussen forteller at biten som har løsnet cirka er én meter lang og 30 centimeter bred. Brannvesenet melder at de har undersøkt balkongen, og at den ikke er trygg. Deler av gaten blir derfor sperret.