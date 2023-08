Lom kommune i august i fjor. Senterpartiet skal velje kven som skal bli den nye ordførarkandidaten.

Det er ei viktig avgjerd. Partiet har hatt ordføraren i Lom i 20 år. Og han som er det no, har sagt nei til attval

Frøydis Øfeldt Marstein blir foreslått på toppen av lista. Men slik skal det slett ikkje gå. Det blir strid om forslaget, og i neste omgang blir ho vraka.

Då det blei kjend, rann det inn med oppmodingar om å danne ei ny liste. Og det tok berre ei snau veke å få plass Lom Tverrpolitiske Liste – med Frøydis Øfeldt Marstein på topp.

– Det var lett. Folk takka ja til å stå på liste. Dei var kjempeengasjerte. Det var til og med fleire som melde seg frivillig og spurde om dei kunne få vere med.

Frøydis Øfeldt Marstein trur folk vi ha ein ny politisk kurs i Lom. Foto: Vigdis Kroken/Fjuken

Ei ny liste inneber ein ny sjanse for ein som har blitt vraka. Samstundes var dette den tredje tverrpolitiske lista i Lom.

Ja, du las rett. I Lom kommune stiller ikkje mindre enn tre lokale, tverrpolitiske lister til valet i haust. Og Øfeldt Marstein meiner det gir eit tydeleg signal.

– Folk er misfornøgd med den politiske styringa som har vore i Lom kommune gjennom fleire år.

– Ingen bestemmer kva vi skal meine

I sunnmørskommunen Hareid førebur Bernt Brandal seg til valkamp. Han er ikkje i tvil om kvar han høyrer heime i det lokalpolitiske landskapet. Då han ville engasjere seg i lokalpolitikken, valde han å satse på den tverrpolitiske Folkelista.

– Vi står fritt. Vi har ikkje nokon over oss nasjonalt som styrer kva vi gjer. Vi bestemmer sjølve kva som er best for oss, for folket og for vår kommune.

Ordføraren i Hareid, Bernt Brandal frå Folkelista, er ikkje i tvil om at dei lokale, tverrpolitiske listene har ei framtid. Foto: Trond Vestre / NRK

Folkelista blei til i 2007. Det skjedde etter ein langvarig strid om skulestrukturen. Og resultata kom umiddelbart. I tre kommuneval på rad blei Folkelista størst i Hareid.

I 2019 fekk dei ordføraren. Og ordføraren – ja, det blei Bernt Brandal.

– Eg trur det er viktig å sjå heile kommunen under eitt. Det betyr at vi må la alle krinsane få utvikle seg. Det har vi hatt fokus på. Og vi har klart å fenge breitt. Eg trur vi på mange måtar er eit slags felles multiplum.

Den lokale dimensjonen

Frøydis Øfeldt Marstein og Bernt Brandal er ikkje åleine. I kommunane i landet stiller 131 lokale, tverrpolitiske lister til val i år, ifølgje ein oversikt NRK har laga.

I tillegg er det 8 samiske lister. I fylka er det langt færre. Totalt stiller 4 regionale, tverrpolitiske lister til fylkestingsvalet. Heile 3 av desse er i Møre og Romsdal.

Ein gong i tida dominerte desse listene i norske bygder. Dei siste 40–50 åra har dei blitt færre og oppslutninga har gått mykje nedover.

Men framleis bit dei godt ifrå seg. Talet på dei tverrpolitiske listene har heldt seg nokolunde stabilt dei siste vala. Og det er ein rik flora med store variasjonar, både i bygder og by.

Valforskar Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda seier dei lokale, tverrpolitiske listene held eit stabilt nivå. Foto: Trond Vestre / NRK

Valforskar Bjarte Folkestad meiner dei spelar ei viktig rolle i lokalpolitikken.

– Desse listene er jo eit uttrykk for den lokale dimensjonen i kommunepolitikken i Noreg. Nokre av de får eit kort liv. Andre stiller i val etter val og kan tilby seriøse alternativ til dei etablerte partia.

Og valforskaren peikar særleg på tre grunnar til at dei lokale, tverrpolitiske listene dukkar opp.

– Det eine er typisk bygdelag som kjempar for si bygd. Eller det kan vere stridssaker som til dømes skulenedlegging. Så har du ein tredje kategori der det gjerne er politikarar som har tapt ein nominasjon og vil starte si eiga liste.

Nærmar seg valkamp

Tilbake i Hareid får ordføraren gode ord frå folk på gata. Dei meiner han har gjort ein bra jobb. Men det er ikkje sikkert dei kjem til å stemme på Folkelista for det.

Nokre av dei vi snakkar med, synest slike lister er viktige, andre meiner det er personane som tel. Medan Ingmar Mork held ein liten knapp på dei etablerte partia.

– Sånn prinsipielt så føretrekker eg listene til dei vanlege politiske partia. Eg gjer det. Men av og til kan det vere fornuftig at vi får ei slik tverrpolitisk liste.

Ingmar Mork frå Hareid meiner ordføraren har gjort ein god jobb, men han har meir sans for dei etablerte politiske partia Foto: Trond Vestre / NRK

No nærmar det seg valkamp for Bernt Brandal. Spørsmålet er kor mange stemmer han og Folkelista vil få. Svaret kjem 11. september. Men ordføraren tar valet med stor ro.

– Eg har alltid sagt at eg gjer mitt beste. Og så får ettertida vise om det var godt nok.