De utmeldte fra Stranda Frp svarer på beskyldningene

Den tidligere ledelsen i Stranda Frp ble beskyldt for å ha tømt partikassen for penger før de meldte seg ut av lokallaget.

I et brev til utmeldt styreleder Roger Horremsbakk og nestleder Steinar Aaning ba Frp om dokumentasjon på vedtak for pengebruken. Brevet var signert Hans Olav Myklebust, organisatorisk nestleder, og Håkon Lykkebø Strand, politisk nestleder.

Tirsdag kveld svarer Horremsbakk og Aanning. Svaret innledes med at «det ikke er uvanlig med ei «tom kasse» for Stranda Frp etter et valg».

– Alle valgkamptiltakene som støtten var ment for, er finansiert og dokumentert, skriver Horremsbakk og Aanning videre.

De hevder at påstandene er både injurierende og grunnløse.

Horremsbakk og Aanning avslutter svaret med at de sju andre utmeldte har gitt dem sin støtte.