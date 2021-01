Oda Sofie Pettersen kan som 21-åring bli den yngste politikeren på Stortinget noensinne dersom hun blir valgt i høst. Hun er Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i begge Agder-fylkene,

– Det er først og fremst et veldig stort ansvar å representere en hel generasjon som lenge har vært underrepresentert i folkevalgte organer, og spesielt da på Stortinget.

21 år gamle Oda Sofie Pettersen er MDG sin førstekandidat både i Aust-Agder og Vest-Agder. Foto: MDG

Og miljøpolitikeren fra Søgne er ikke i tvil om at det utgjør en forskjell å ha unge folk i toppen av stortingsvalglista.

– Vi har et helt annet syn på verden, og i klimaspørsmålet for eksempel så har vi et helt annet hastverk. De som er 50 år i dag, slipper trolig å måtte leve med konsekvensene av klimakrisen, men det kommer jeg og min generasjon til å gjøre.

Lav valgdeltakelse

23 år gamle Madeleine Strømmen er en av de velgerne som de politiske partiene ønsker å vinne ved å satse ungt. Hun er i den aldersgruppen der valgdeltakelsen er lavest her til lands.

Vi møter henne på kjøpesenteret på Moa i Ålesund. Madeleine sier hun ikke er spesielt interessert i politikk, men kommer til å stemme ved stortingsvalget i høst. Hun mener det er positivt at partiene satser på unge kandidater i toppen av listene.

Madeleine Strømmen tror det er viktig at det blir satset ungt i politikken. Foto: Trond Vestre / NRK

– Ja, så absolutt. Det å ha forskjellige synsvinkler fra forskjellige generasjoner vil gjøre det lettere å bli hørt. Vi yngre vil jo gjerne ha mer å si og dermed bidra til å gjøre verden bedre.

- Partiene har mer å gå på

NRK har kartlagt samtlige nominasjoner som er gjennomført i de politiske partiene som er representert på Stortinget i dag, De fleste av partiene valgte sine kandidater til høstens stortingsvalg i de ulike fylkene før nyttår.

I alt ble 158 stortingsvalglister nominert før nyttår mens 13 fylkespartier skal ha nominasjonsmøte i januar og februar.

21 av fylkespartiene har valgt å satse på en førstekandidat som ikke har fylt 30 år på valgdagen 13.september. Det er tre flere enn i 2017.

28 av fylkespartiene har en andrekandidat som ikke har fylt 30 år på valgdagen. Det er åtte færre enn i 2017.

NRK forklarer Hvor mange unge stortingskandidater har ditt fylke? for svar Møre og Romsdal Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Åse Kristin Ask Bakke (Ap) 1996

Vetle Wang Soleim (H) 1993 Sogn og Fjordane Stortingskandidater under 30 år Førsteplass:

Tore Storehaug (KrF) 1992 Andreplass:

Hans Christian Knudsen (SV) 1999 Hordaland Stortingskandidater under 30 år Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Josefine Gjerde (MDG) 1999 Rogaland Stortingskandidater under 30 år Førsteplass:

Ulrikke Torgersen (MDG) 1997 Andreplass:

Hadle Rasmus Bruland (KrF) 2000

Lisa Marie Ness Klungland (Sp) 1993 Vest-Agder Stortingskandidater under 30 år Førsteplass:

Ingvild Thorsvik (V) 1991

Solveig Skaugvoll Foss (SV) 1996

Oda Sofie Pettersen (MDG) 1999 Andreplass:

Kai Steffen Østensen (Ap) 1994

Robin Hansson (SV) 1992

Ayat Majbel Saeid (Rødt) 1999 Aust-Agder Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingvild Thorsvik (V) 1991

Oda Sofie Pettersen (MDG) 1999 Andreplass:

Ingen Telemark Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Oddbjørn Nørstrud (KrF) 1999

Tobias Drevland Lund (Rødt) 1996 Andreplass:

Carina Thorvaldsen (Frp) 1995

Ingrid Åmlid (V) 1998

Vilde Berg-Nilsen (SV) 1999

Trygve Lyshagen Tømmerås (Rødt) 1997 Vestfold Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Ingrid Åmlid (V) 1998

Aram Karim (SV) 2000 Buskerud Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Margit Fausko (MDG) 1993

Linn-Elise Øhn Mehlen (Rødt) 1991 Andreplass:

Sandra Bruflot (H) 1991

Audun Hammer Hovda (SV) 1999

Magnus Thun (MDG) 1999 Østfold Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Maria Moe (KrF) 1994

Freddy Andre Øvstegård (SV) 1994

Hannah Berg (Rødt) 1991 Andreplass:

Ingen Akershus Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ida Lindtveit Røse (KrF) 1992 Andreplass:

Ingen Oslo Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Rode Hegstad (KrF) 1993 Hedmark Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Emilie Enger Mehl (SV) 1993

Celina Christoffersen (V) 1998 Oppland Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Marit Knutsdatter Strand (Sp) 1992

Stine Hansen (V) 1992 Andreplass:

Ingen Sør-Trøndelag Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ask Ibsen Lindal (MDG) 1994 Andreplass:

Nora Selnæs (MDG) 1998 Nord-Trøndelag Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Guro Holm Skillingstad (V) 2001

Victoria Skjønhaug (SV) 1991 Nordland Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Ingen Andreplass:

Edel Marie Haukland (KrF) 1997 Troms Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Erlend Svardal Bøe (H) 1992

Even Aronsen (V) 1994 Andreplass:

Jonas Nilsen (MDG) 1993

Ole Andreas Myhrer Smith (Rødt) 2000 Finnmark Stortingskandidater under 30 år: Førsteplass:

Vetle Langedahl (H) 1996 Andreplass:

Miriam Akkouche (MDG) 1995 Stortingskandidater under 30 år Forrige kort Neste kort

I Møre og Romsdal må Arbeiderpartiet kjempe for å beholde to stortingsplasser. 24 år gamle Åse Kristin Ask Bakke fra Harøya i Ålesund er partiets andrekandidat og er takknemlig for tilliten. Men hun mener de politiske partiene har mer å gå på.

– Det vi opplever er at vi kanskje ikke blir like mye lyttet til fordi det er for få unge politikere på nasjonalt nivå. Det som blir vedtatt på Stortinget, handler jo om vår fremtid. Det er det som står på spill.

24 år gamle Åse Kristin Ask Bakke er Arbeiderpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal. Foto: AUF

Økt interesse for politikk

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning har fulgt norsk politikk og norske valg på nært hold i en årrekke. Han mener det er viktig at partiene satser på unge politikere dersom de skal vinne de unge.

– Forskningen viser at unge velgere stemmer på unge politikere. I lokalvalgene gir de gjerne personstemmer til kandidater som er unge. Det er et eksempel på at det har en effekt.

Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Valgforskeren sier også at interessen for politikk har økt blant de unge i de senere årene.

Unge velgere i dag er iallefall mer opptatt av politikk enn det unge velgere var for 15-20 år siden. Unge velgere er opptatt av klima- og miljøsaken. Det viste blant annet valget i 2019. Så den saken har bidratt til å mobilisere unge og gjøre unge mer engasjert i politikk. Valgforsker Johannes Bergh

Frykter digital valgkamp

I Telemark gleder 21 år gamle Oddbjørn Nørstrud seg til å drive valgkamp som førstekandidat for KrF. Valgkamp betyr blant annet skoledebatter og tett kontakt med unge velgere.

21 år gamle Oddbjørn Nørstrud er KrF sin førstekandidat i Telemark. Foto: KrF

Men koronapandemien kan sette en stopper for det. Akkurat nå er mye av samfunnet nedstengt og vi vet ikke hvor lenge vi må leve med konsekvensene av pandemien. Men resultatet kan bli digitale debatter og valgmøter med lite sosial kontakt. Det kan gjøre det vanskeligere å nå frem til unge velgere.

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir. Å møte hverandre ansikt til ansikt skaper tillit. Jeg frykter at det kan bli mye digitalt. Å få unge folk til å komme på digitale samlinger som ikke har vært på politiske møter før, kan bli veldig utfordrende. Her håper jeg at partiene kan gå sammen om å finne gode løsninger.