De fleste har fått strømmen tilbake

Det er nå 96 kunder som er berørt av et strømutfall i Ålesund. Like over klokka 15 var 1500 kunder berørt, men de fleste har nå fått strømmen tilbake. Det melder Mørenett. Mørenett jobber nå med å gi de siste kundene strømmen tilbake og anslår at rettetiden vil være på ca to timer.