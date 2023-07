De fleste har fått strømmen tilbake

Tidligere i dag meldte elinett om en høyspentfeil i Hustadvika, mellom Bud og Hustad, som førte til at 528 kunder var uten strøm. I en oppdatering rundt klokken 16.10 skriver de at det nå kun er 16 stykk som ikke har fått strømmen tilbake, og at de jobber med å fikse feilen for de siste kundene.

Uheldig bruk av gravemaskin skal ha ført til skade på en høyspentkabel, som gjorde at kundene mistet strømmen.