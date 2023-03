Datasystem og nettverk nede på Ålesund sjukehus

Alt nettverk er nede på Ålesund sjukehus, som har sett i verk nødrutinar og krisestab.

– Det straumproblem som har ført til nettverksutfall. Det blir jobba med saka, seier kommunikasjonsrådgjevar Hege Hegle.

I ei oppdatering kl. 22.23 skriv Helse Møre og Romsdal at det førebels er ukjent kva årsaken er. Det får konsekvensar for internkommunikasjon og varslingssystem.

Derfor har dei etablert grøn beredskap og har sett inn ekstra ressursar for å handtere hendinga. Det gjeld også utandørs der dei har tilgang på nett.

– Når netter ligg nede er det ulike verktøy ein ikkje får brukt på same måte som elles. Då må ein ha manuell dialog og ein annan kommunikasjon. Det skal også seiast at fleire av systema truleg er oppe og går, og vi håpar på ei snarleg løysing, seier kommunikasjonsdirektør May Helen Molvær-Grimstad i Kveldsnytt.

Kommunikasjonsdirektør May Helen Molvær Grimstad Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Helseføretaket har har eigne prosedyrar for slike høve der IT-system fell ut.

«Desse har blitt iverksett, for å sørge for at drift kan foregå så normalt som morgleg og at pasientsikkerheita blir ivaretatt», skriv helseføretaket i ein e-post.

Siste melding frå dei som driftar systema (HEMIT) tyder på at ei løysing kan kome snart.

– Sjukehuset går på reservestraum inntil feilen er løyst, seier Molvær Grimstad.

Klokka 23 er det eit nytt møte på sjukehuset, og ny informasjon kan kome etter dette.

Hegle seier til Sunnmørsposten at det er svært sjeldan sånt skjer i dette omfanget, og det har ikkje skjedd dei åtte åra ho har jobba der.