Dårlig økonomi for AaFK

Aalesunds Fotballklubb er den eneste eliteserieklubben som er i rød sone når det gjelder økonomi. Det kommer frem i Fotballforbundet sin oversikt som ble lagt frem i dag.

Klubben er derfor pålagt å legge fram en handlingsplan for oppfølging av økonomien. Dersom klubben ikke klarer å oppfylle de økonomiske kravene kan man i verste fall få poengtrekk.

Klubbdirektør Ronny Stokke sier at det er flere grunner til at de nå har havnet i rød sone.

– Hovedårsaken er at det har stor sammenheng med de sportslige prestasjonene. Vi har ligget på bunnen av tabellen gjennom hele sesongen. Utover høsten begynner man virkelig å merke konsekvensene av det. Det blir litt inntektssvikt både på billettinntekter og sponsorinntekter, som ikke blir så høye som man hadde tenkt at de ville bli. I tillegg har vi gjennomført et trenerbytte og som alle vet er det en del kostnader som medfører i slike prosesser, sier han.

Stokke er videre klar på at de nå skal sette i verk tiltak for å komme seg ut av rød sone og håper de vil være det allerede ved neste mulighet, som blir i desember.

– Vi har mange ulike tiltak vi setter i gang. Sesongen er ikke helt over, så vi kan få til mye. Vi har mange støttespillere og omprioriteringer vi kan gjøre slik at vi kommer oss ut av denne sonen, sier han.