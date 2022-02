Dårleg internkontroll førte til vaksineskandale

Herøy kommune har gjennomført ei intern evaluering av saka der kommunen ikkje gav koronavaksine i rett tid til bebuarane på Blå avdeling ved Herøy omsorgssenter. I desember 2021 kom det koronasmitte inn på avdelinga og to bebuarar døydde. No konkluderer kommunen med at internkontrollen var for dårleg. Leiinga i kommunen trudde at vaksineringa var gjennomført, men det viste seg å ikkje stemme. Det skriv Vestlandsnytt.