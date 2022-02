Dario har skrevet kontrakt med AaFK

Den kroatiske midtbanespilleren Dario Canadjija (27) er klar for AaFK. Han har skrevet under på ettårskontrakt med AaFK. Det er også lagt inn en opsjon på ett år til. – Dette er en klubb med mye energi og entusiasme, noe man ofte tar med seg ved et opprykk. Jeg liker også veldig godt at de er i en utfordrerposisjon, så jeg ser frem til å spille for AaFK, sier 27-åringen.