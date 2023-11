Dåp for kystvaktskipet KV Bjørnøya

Kystvaktskipet KV Bjørnøya blei døypt ved Vard Langsten i Tomrefjord i dag. No blir skipet overlevert til Sjøforsvaret. Dette er det andre av tre kystvaktskip som blir levert frå Vard.

– Det betyr og har betydd veldig, veldig mykje. For verftet, for Vard og ikkje minst for lokalsamfunnet. Og så har vi mange leverandørar, i stor grad norske, som leverer sine system og utstyr til desse fartøya, seier verftsdirektør Ronny Langset.