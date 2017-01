Dansker og svensker mer opptatt av egen mat

I Norge svarer 63 prosent at det er viktig at matproduktene er laget i Norge, viser en undersøkelse foretatt i regi av Orkla og som blir omtalt i Nationen. I Sverige er andelen 80 prosent, mens den ligger på 72 prosent i Danmark.

Over dobbelt så mange svensker som nordmenn svarer at det er “meget viktig» at maten er laget i deres hjemland, 38 mot 15 prosent.

Ifølge forsker Annechen Bugge har det blitt stadig viktigere for nordmenn å spise norskprodusert mat. Foto: NRK

Forsker Annechen Bugge i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sier tallene stemmer godt overens med deres egne. Samtidig påpeker hun at undersøkelsene viser at det de siste årene er blitt viktigere for nordmenn å spise norskprodusert mat.

– Ser vi på markedsføring og utvalg i norske dagligvarebutikker, ser vi jo at det satses mye på å fremme norske råvarer og produkter. Forbrukerne vil ha det. Det viser alle våre undersøkelser. Men foreløpig er nok utvalget langt dårligere enn det de danske og svenske forbrukerne har.