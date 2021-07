Dansen blir del av 22. julisenteret

Dansen som Ellen Vartdal Håvoll har koreografert blir ein del av 22. julisenteret i Oslo. Senteret formidlar historier og kunnskap om det som skjedde i regjeringskvartalet og Utøya for 10 år sidan. Ellen Vartdal Håvoll er syster til Guro, som blei drepen på Utøya. Leiar for Støttegruppa Nordvest, Lusie Gjersvoll, er imponert over arbeidet veslesyster til Guro har gjort-