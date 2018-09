Dale vil ha Nordøyveg-møte

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil møte fylkeskommunen om Nordøyvegen så snart det lar seg gjere. Dale seier at departementet har starta arbeidet med saka, men at dei må ha tid til å gjennom problemstillingane. Vegprosjektet som skal binde saman øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, har gått på ein kostnadssprekk på ein milliard kroner, og har behov for draghjelp frå Staten. Eitt av spørsmåla er om det er mogleg å auke bompengeinnkrevjinga til 40 år.