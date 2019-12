Dale lovar billegare ferje

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lovar billegare ferje for idrettslag og organisasjonar. Etter innføringa av Autopass-ferjekort bad samferdselsdepartementet om ein særregel, slik at laga kan betale med same kort når fleire bilar tar ferja saman. Dale meiner den nye løysinga gjer ferjeturen både enklare og billegare for laga.