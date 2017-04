Dale avviser «mageplask» om landbruk

– Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk.

Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin, at målet for økologisk produksjon fjernes samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

Økt fleksibilitet og bedre tilpasning

Ifølge Dale vil en reduksjon i talet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet.

– Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.

Arbeiderpartiets Knut Storberget mener næringskomiteen har justert landbruksmeldingen i en bedre retning enn regjeringen la opp til. Foto: NRK

Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til 10 samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg. Dette fikk han ikke gjennomslag for.

– Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget.