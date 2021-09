Dahl var på møtet

Molde-ordførar Torgeir Dahl vedgår no at han har vore med på eit møte med Vegvesenet i 2019, der Romsdalsaksen blei diskutert. Det skriv rb.nett. Dahl huskar ikkje møtet, men avviser at han på utilbørleg måte har påverka vegvesenets vurdering av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.