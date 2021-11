Dahl ikkje inhabil

Både juridisk sjef i fylkeskommunen, og advokatfirmaet Kluge er klar på at Molde-ordførar Torgeir Dahl ikkje har vore inhabil i den politiske behandlinga av Nasjonal Transportplan. Frp-politikar Frank Sve ba kontrollutvalet i fylket om ei vurdering etter at Dahl deltok i eit møte med vegvesenet. Kontrolldirektør Tor Harald Hustad skriv til kontrollutvalet at han sluttar seg til vurderingane som er gjort, og avsluttar saka.