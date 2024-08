Dagbladet og VG får nei til dronefilming

Både VG og Dagbladet får avslag på ønskjet om å sende opp eigne droner under prinsessebryllaupet i Geiranger til helga.

Tidlegare har politiet sagt ja til at NRK og TV2 får filme i lufta, mot at dei deler bilda med andre mediehus.

No ber firmaet Drone A/S om å få bruke sine eigne droner for at dei to Oslo-avisene «kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt», men får nei.

Politiet skriv at dei har gitt løyve til ein eigen dronefotograf som opererer på vegne av brudeparet, men at dei ikkje kjem til å seie ja til fleire.