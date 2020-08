Da årets OL gikk i vasken fikk Henrik en vill idé

– Jeg fant ut at jeg ikke ville sitte hjemme og være lei meg for et OL som er utsatt, sier Henrik Singsdal.

Singsdal hadde sett frem til årets sommer-OL i lang tid, men koronapandemien satte en stopper for årets olympiske leker i Tokyo. Slik startet ideen om å lage et improvisert OL i hjemmetraktene rundt Trøndelag og Nordmøre.

Fjell-OL

I mangelen på et ekte OL, bestemte Singsdal seg for å bruke 16 dager på å gå 170 kilometer i fjellene.

OL-DELTAKER: – Jeg bestemte meg for å være en såkalt OL-deltaker i mitt eget OL, sier Singsdal. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Som i et ekte OL har Singsdal et eget OL-studio med sendinger både morgen og kveld.

– Jeg har morgensendinger og kveldssendinger hver dag fra mitt provisoriske OL-studio til mine venner på Facebook, sier han.

Men i løpet av de første OL-dagene kom det en ny idé.

– Jeg ville at hver eneste kilometer jeg går i fjellet under OL skal bidra til støtte for familier som er rammet av barnekreft, sier Singsdal.

– Et lyspunkt i en vanskelig livssituasjon

Som familien Espetvedt Wessel fra Aure i Møre og Romsdal. I april 2016 ble hverdagen deres snudd på hodet da minstejenta Sofie (6) ble diagnostisert med leukemi.

BLODKREFT: I 2016 ble Sofie diagnostisert med leukemi. Storebror Magnus har vært en god støtte hele veien. Foto: RIVAT

– Når man får et så sykt barn som vi fikk, så flytter man inn på sykehuset. I første omgang var vi der i ni måneder, sier mamma Camilla Espetvedt.

Espetvedt mener støtten fra barnekreftforeningen har vært helt avgjørende for at familien på fire har kunne levd så normalt som mulig, tross omstendighetene. Da Sofie var for syk til å være med fikk storebror Magnus (12) dra på helikoptertur, konserter og bade i basseng.

– Vi er veldig ydmyke for den innsatsen Henrik gjør, vi som har vært så uheldige å få nyte gleden av det, sier pappa Sigurd Wessel.



Etter over 50 cellegiftkurer, 30 narkoser, tre uker i kunstig koma og over ett år på sykehuset er Sofie nå helt kreftfri.

YDMYKE: Familien Espetvedt Wessel tilbrakte mange måneder på sykehuset da Sofie (6) fikk blodkreft. De er svært ydmyke for innsatsen Henrik og barnekreftforeningen gjør. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

220 000 på ti dager

Da Singsdal bestemte seg for å samle inn penger for barnekreftforeningen, økte han umiddelbart målet sitt fra 170 til 200 kilometer.

OL-STUDIO: Flaggene markerer ulike prestasjoner under OL. Det femte flagget markerer at det opprinnelige målet på 100 000 kroner er nådd. Foto: PRIVAT



– Flere følgere har uttalt at de vil gi tre kroner per kilometer jeg går i fjellet. Men det er selvsagt opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å gi, sier Singsdal.

Fredag ettermiddag har Sigsdal allerede passert 235 kilometer, 18 000 høydemeter og 220 000 kroner.

– Responsen har vært helt enestående. Allerede på dag 10 har vi samlet inn over 220 000 til barnekreftforeningen, det er helt ellevilt, sier en rørt Singsdal.

Singsdal tror han har truffet en nerve blant både venner, idrettslag, foreninger, bedrifter og politikere.

Med seg på dagens etappe har han ordføreren i Aure kommune, Hanne-Berit Brekken, og ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem.

GULLSTOL: Ordførerne i Aure og Heim kommune bærer Henrik på gullstol etter etappen opp Storfonna i Aure. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

– Det er vanvittig flott å følge Henrik sitt engasjement. Vi har akkurat hatt et tilfelle med barnekreft her i kommunen, så vi har sett hvor utrolig mye barnekreftforeningen betyr for familiene som rammes, sier Brekken.



Sigsdal skal gå siste etappe fredag kveld, og vil da ha passert 265 kilometer.

– Som i et ekte OL avslutter jeg etter seksten dager, men selve innsamlingsaksjonen varer én uke til, sier Sigsdal.