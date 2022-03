Cupkampen mellom AaFK og Bodø/Glimt kan bli spelt likevel. Etter det TV 2 erfarer blir det jobba i kulissane for å få til ei løysing.

Geir S. Vik, administrerande direktør i AaFK, seier til TV 2 at det no blir jobba for å sjå om ein kan flytte kampen endå ein gong og at dei håper det blir ei god løysing på problemet.

Kampen blei skunda fram

Onsdag blei det klart at cupkampen mellom Aalesund og Bodø/Glimt blei skunda fram ei veke. Grunnen var at Bodo/Glimt skulle sleppe å spele cupkamp mellom to europacupkampar. Dette nekta Aalesund å gå med på og avlyste kampen. Laget er prega av mykje koronasjukdom og skader og seier at dei ikkje klarer å stille lag.

Trenar Lars Arne Nilsen var rasande fordi Norsk fotballforbund og Norsk toppfotball flytta kampen.

– Først trur du ikkje det du høyrer. Så blir du forbanna. Så blir det litt avmakt, sa Nilsen onsdag.

Fanst ikkje ledige dagar

Nils Fisketjønn i NFF sa onsdag at dei hadde vore i dialog med begge klubbane, men at det ikkje fanst ledige dagar i kalenderen.

– Det er viktig å understreke at vi har stor forståing for utfordringane Aalesund kjem opp i, men totalt sett er dette det beste for norsk fotball, sa Fisketjønn onsdag.

Bodo/Glimt Glimt seier til NRK at dei skal ha eit møte med Aalesund i dag om saka. Presseavdelinga i AaFK stadfestar at det føregår samtalar mellom partane.

Det har ikkje lukkast NRK å kome i kontakt med Geir S. Vik, Lars Arne Nilsen eller Nils Fisketjønn