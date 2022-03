Cupkampen kan bli spelt likevel

Cupkampen mellom AaFK og Bodø/Glimt kan bli spelt likevel. Etter det TV 2 erfarer blir det jobba i kulissane for å få til ei løysing. Kampen skulle spelast neste veke, men blei flytta til søndag denne veka fordi Bodø/Glimt har tatt seg vidare i Conference League.

AaFK melde då at dei ikkje kom til å møte til kamp på grunn av skadde spelarar og eit pågåande koronautbrot i klubben. Torsdag seier Geir S. Vik, administrerande direktør i AaFK til TV 2 at det no blir jobba for å sjå om ein kan flytte kampen endå ein gong og at dei håper det blir ei god løysing på problemet.