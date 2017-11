Cupgull til FK Fortuna Ålesund

Det ble en historisk kveld for fotballklubben FK Fortuna Ålesund, da klubbens juniorjenter vant i sin aller første cupfinale.

På forhånd var Arna-Bjørnar fra Bergen å regne som storfavoritt, men det brydde ikke sunnmøringene seg nevneverdig om.

Det var riktignok Arna-Bjørnar som tok ledelsen etter bare åtte minutter ved Emilie Nautnes, men Fortuna-jentene lot seg ikke knekke av et lite tilbakeslag eller den store favorittstatusen til laget fra Bergen.

Trener Magne Elde kunne feire NM-gull sammen med FK Fortunas J19-lag. Foto: NRK

– Et magisk minutt

De blå fra Ålesund samlet krefter og slo til med en lynrask snuoperasjon etter vel halvspilt første omgang. Først utlignet Kari Erstad Skovly etter 24 minutter, og bare to minutter senere satte Vivian Ronaha Saadi inn ledermålet for Fortuna.

– Et magisk minutt, sier Fortuna-trener Magne Elde.

Etter dette kjempet laget storfavoritten Arna-Bjørnar helt ut av stilen og klarte å holde på ledelsen til siste slutt. I andre omgang hadde laget sågår muligheter til flere scoringer, og seieren var til slutt fortjent.

– Det er ubeskrivelig. Akkurat nå har jeg nesten ikke ord. Jentene har lagt ned en enorm innsats og jeg mener dette er noe av det største et damelag på Sunnmøre har oppnådd noen gang, sier trener Magne Elde til NRK.

Magne Elde tror seieren vil være en stor inspirasjon for alle fotballjenter på Sunnmøre, og han håper det kan gi muligheter for økt satsing.

– Det betyr enormt mye. Jeg håper det betyr at vi får flere sponsorer som ser at vi må putte litt penger inn i damefotballen slik at vi får et topplag også i Ålesund. Det er det absolutt muligheter for, sier treneren.

– Det var helt fantastisk. Det var en slitekamp, og slike er det ekstra deilig å vinne. Vi er en liten klubb, så en så stor seier betyr mye. Vi får vist oss fra vår beste side og at alt det vi jobber for hver dag, sier lagkaptein Cecilie Otterlei.

– Fantastisk arbeidsinnsats

Kampen ble sendt direkte på NRK, og fra kommentatorplass lot man seg imponere over vinnerlaget.

– En stor overraskelse. Det skal nesten ikke være mulig når Arna-Bjørnar har sju spillere som har deltatt på klubbens lag i Toppserien denne sesongen, sa blant annet NRK-kommentator Olav Traaen.

Han kommenterte den NRK-sendte kampen sammen med Karl Petter Løken, som også ga sin hyllest til vinnerne.

– Det var en fantastisk arbeidsinnsats av Fortuna, mente Løken.

412 tilskuere så kampen i Telenor Arena i Bærum. De blir sikkert med på mye av feiringen i hovedstaden gjennom helgen.

Her er lagoppstillingen til FK Fortuna i den historiske kampen:

Fortuna (4-5-1): Marthe Bjørhovde – Stine Osvold Muri, Cecilie Otterlei, Helena Lyngset Vattøy, Kristine Gulbrandsen – Kari Erstad Skovly, Anna Elise Fjørtoft (Nora Myklebust Ferstad fra 86.), Malin Sunde (Stine Mårstøl Reite fra 79.), Ida Skaar Kroken, Ingrid Vatne (Eva Ulriksen Hormazabal fra 66.) – Vivian Ronahi Saadi